  
08:58 · 31 กรกฎาคม 2026

Chevron Preview: ตลาดประเมินกำไรต่ำเกินไปหรือไม่?

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych

Chevron Preview: ตลาดประเมินกำไรต่ำเกินไปหรือไม่? ในวันศุกร์ ก่อนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดทำการ บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่าง Chevron จะประกาศผลประกอบการ โดยในบรรดาบริษัทพลังงานทั้งหมด Chevron ถือเป็นหนึ่งใน...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych

Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę.

ไปที่หน้าผู้เชี่ยวชาญ 
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก