  
21:12 · 9 มิถุนายน 2026

🍫Commodity Wrap - น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ทองคำ และโกโก้

น้ำมัน (Oil): ตลาดน้ำมันเปิดสัปดาห์ด้วยความผันผวนอย่างหนัก หลังเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงแรกกว่า 5% ก่อนจะย่อตัวลงภายหลัง เมื่อทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณยุติการโ...

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