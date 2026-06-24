  
09:18 · 24 มิถุนายน 2026

🟡 Commodity Wrap: น้ำมันร่วง ทองคำอ่อนตัว จับตาโกโก้และก๊าซธรรมชาติ 📉

น้ำมัน (Oil) ราคาหลุดแนวรับสำคัญ ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงหลุดระดับต่ำสุดในท้องถิ่นของวันที่ 18 มิถุนายน และหลุดระดับ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วคราว ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ก็แสดงสัญญาณอ่อนแออย่างชัดเจน หลังแรง...

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