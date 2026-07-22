  
08:54 · 22 กรกฎาคม 2026

☕ Commodity Wrap - น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ทองคำ, กาแฟ

ภาพรวมสถานการณ์ตลาด Chart: Nominal commodity price changes YTD   นับตั้งแต่ต้นปี น้ำมันยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคาในเชิงมูลค่า (Nominal Terms) อ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก