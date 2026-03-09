ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ รายงานสำคัญที่สุดของสัปดาห์ 🔎

📊 ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้: โฟกัสที่เงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐ
สัปดาห์นี้มีแนวโน้มจะเข้มข้นอย่างมาก ไม่เพียงเพราะปฏิทินเศรษฐกิจที่แน่น แต่ยังรวมถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมากกว่า 53% นับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ได้เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะกลับมาเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของตลาดอีกครั้ง
📅 ไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์
วันพุธ ตลาดจะจับตา รายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์
แม้ว่าความตึงเครียดล่าสุดทั่วโลกจะยังไม่สะท้อนในข้อมูลเดือนที่ผ่านมา แต่ตลาดจะมองหาสัญญาณว่า แรงกดดันด้านราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไปหรือไม่
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจโดยละเอียด
Monday, March 9
01:30 GMT — เงินเฟ้อ CPI และ PPI ของจีน
07:00 GMT — ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนี
Tuesday, March 10
ก่อนเปิดตลาดยุโรป — ผลประกอบการ Volkswagen
23:00 GMT (Mon) — ดุลการค้าจีน
23:50 GMT (Mon) — GDP ญี่ปุ่น Q4
07:00 GMT — เงินเฟ้อ CPI นอร์เวย์
20:40 GMT — รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐ
หลังตลาดสหรัฐ — ผลประกอบการ Oracle
Wednesday, March 11
ก่อนเปิดตลาดยุโรป — ผลประกอบการ Rheinmetall
07:00 GMT — เงินเฟ้อ CPI เยอรมนี
12:30 GMT — ⭐ เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ (ไฮไลต์หลักของสัปดาห์)
14:30 GMT — สต็อกน้ำมันดิบ DoE สหรัฐ
Thursday, March 12
ก่อนเปิดตลาดยุโรป — ผลประกอบการ Zalando, BMW
09:30 GMT — สุนทรพจน์ผู้ว่าการ BoE Bailey
11:00 GMT — การตัดสินใจดอกเบี้ยของ CBRT (ตุรกี)
12:30 GMT — ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ
14:30 GMT — สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐ
Friday, March 13
07:00 GMT — GDP และผลผลิตอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร
07:45 GMT — เงินเฟ้อ CPI ฝรั่งเศส
08:00 GMT — เงินเฟ้อ CPI สเปน
09:00 GMT — เงินเฟ้อ CPI โปแลนด์
12:30 GMT — ข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดา
12:30 GMT — เงินเฟ้อ PCE และ GDP สหรัฐ
14:00 GMT — ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
EURUSD พุ่ง 0.2% หลังเยอรมนีมีกำลังดุลการค้าสูงกว่าคาด 🇩🇪 📈