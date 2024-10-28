  
00:34 · 29 ตุลาคม 2024

Crypto news: Bitcoin gains 1% to $68,500 as 'Trump trade' looms; strong ETF demand 📈

Friday's reports of an investigation by U.S. regulators targeting Tether, the issuer of the largest stablecoin USDT, put very temporary pressure on Bitcoin, which...

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