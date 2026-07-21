  
08:30 · 21 กรกฎาคม 2026

Currency Wrap: ตลาดเงินจับตาเงินเฟ้อ หลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ❓

สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางของตลาด FX กลุ่มสกุลเงินที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ (Commod...

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