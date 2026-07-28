  
08:10 · 28 กรกฎาคม 2026

CXMT IPO: จีนกำลังยึดตลาดหน่วยความจำโลก?

CXMT ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM ของจีน เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ และสร้างกระแสทันที โดยราคาหุ้นพุ่งกว่า 400% ภายในวันแรกของการซื้อขาย ส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของจีน...

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