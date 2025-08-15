DAX: German stocks on the rise; DE40 gains 0.5%📈Thyssenkrupp and Hapag Lloyd drop

ฟิวเจอร์สบนดัชนี DAX (DE40) ปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นในยุโรปก่อนการเจรจาระหว่างทรัมป์–ปูติน และบรรยากาศเชิงบวกในวอลล์สตรีท นักลงทุนรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญ ได้แก่ ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกรกฎาคม
- Rheinmetall และ Allianz นำการปรับขึ้นในบรรดาบริษัทจดทะเบียนใน DAX; Fraport พุ่งเกือบ 3%
- Grenke, Douglas AG, Energiekontor, Alzchem และ LEG Immobilen เป็นหุ้นเด่นที่ปรับขึ้นในตลาดหุ้นเยอรมนี
- Porsche (P911.DE) วางแผนลงทุนในภาคการป้องกันประเทศ จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนมูลค่า 500 ล้านยูโร
- Thyssenkrupp ร่วงหลังรายงานกำไรอ่อนกดดัน Salzgitter; HelloFresh ดิ่ง 15% หลังประกาศผลประกอบการ
- Hapag-Lloyd ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ร่วงเกือบ 8% จากแนวโน้มธุรกิจที่อ่อนตัวและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ
- ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปออกต่ำกว่าคาด: GDP สอดคล้องกับคาดการณ์ แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าที่ประเมิน
DE40 (กราฟ D1)
ที่มา: xStation5
ไทเซนกรุปป์ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการท่ามกลางดีมานด์อ่อนตัวและต้นทุนสูงขึ้น
Thyssenkrupp AG ได้ปรับลดแนวโน้มทั้งปีลงหลังรายงานผลขาดทุนไตรมาส 3 ที่สูงกว่าที่คาด เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมเยอรมนีกำลังเผชิญกับความต้องการที่ซบเซาและราคาที่ลดลงในตลาดหลัก
ประเด็นสำคัญ:
-
ปรับกรอบคาดการณ์กำไรลง: EBIT ปรับปรุงคาดอยู่ที่ช่วงล่างของกรอบ 600 ล้านยูโร ถึง 1 พันล้านยูโร
-
ปรับลดคาดการณ์รายได้: คาดว่ายอดขายจะลดลง 5%–7% ในปีนี้ เทียบกับเดิมที่คาดว่าจะลดไม่เกิน 3%
-
ลดแผนลงทุน: ลดงบลงทุนลง 200 ล้านยูโร เหลือ 1.4–1.6 พันล้านยูโร
-
อุปสงค์รถยนต์อ่อนแอ: ภาคยานยนต์ยุโรปยังต่ำกว่าระดับการผลิตก่อนโควิด
-
ต้นทุนพลังงานยังสูง: ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันมาร์จิ้น
-
แผนกป้องกันประเทศเป็นจุดเด่น: ยอดสั่งซื้อของ Marine Systems เพิ่มขึ้น 21% จากความต้องการเรือดำน้ำที่แข็งแกร่ง
บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 278 ล้านยูโรในไตรมาสนี้ เทียบกับขาดทุน 54 ล้านยูโรในปีก่อน ขณะที่รายได้ลดลง 9% เหลือ 8.2 พันล้านยูโร
มิเกล โลเปซ CEO ระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มี “ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างมาก” พร้อมชี้ถึงความอ่อนแออย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรม และก่อสร้าง
Thyssenkrupp ซึ่งเคยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายครอบคลุมเหล็ก ลิฟต์ และบริการอุตสาหกรรม กำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแยกบางส่วนของธุรกิจ Marine Systems เพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการด้านกลาโหมที่พุ่งสูง ขณะเดียวกันบริษัทก็กำลังหาผู้ซื้อให้กับหน่วยธุรกิจเหล็กที่มีผลประกอบการย่ำแย่
ที่มา: xStation5
Hapag-Lloyd เผยผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่ง แต่แนวโน้มระมัดระวังกดดันนักลงทุน
Hapag-Lloyd AG (HLAG.DE) ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของเยอรมนีรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 10.6 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความแข็งแรงทั้งด้านการดำเนินงานและการเงิน แต่ราคาหุ้นกลับร่วงแรงหลังผู้บริหารแสดงท่าทีระมัดระวังต่อแนวโน้มที่เหลือของปี
ประเด็นสำคัญ:
-
การเติบโตของรายได้: รายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 11% YoY สู่ 10.6 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการเติบโตเฉลี่ยของตลาดคอนเทนเนอร์ที่ 4.5%
-
กำไรทรงตัว: กำไรสุทธิของกลุ่มอยู่ที่ 775 ล้านดอลลาร์ ทรงตัวจากปีก่อน
-
ปฏิกิริยาตลาด: หุ้นร่วง 6.84% หลังประกาศผล ปิดที่ 124.00 ดอลลาร์ ต่ำกว่าจุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ 174.60 ดอลลาร์
-
ปรับแนวโน้มใหม่: คาด EBITDA อยู่ในช่วง 2.5–4.0 พันล้านดอลลาร์
-
แผนประหยัดต้นทุน: ตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026
ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งเพิ่มขึ้น 11% สะท้อนถึงกลยุทธ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดคอนเทนเนอร์โลก อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และการคาดการณ์ปริมาณขนส่งที่อาจชะลอตัวในครึ่งปีหลัง กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ภาพรวมทางการเงิน:
-
รายได้: 10.6 พันล้านดอลลาร์ (+11% YoY)
-
EBIT ของกลุ่ม: 677 ล้านดอลลาร์
-
กำไรสุทธิของกลุ่ม: 775 ล้านดอลลาร์ (ทรงตัว YoY)
-
ค่าระวางเฉลี่ย: 1,400 ดอลลาร์ต่อ TEU (ไม่เปลี่ยนแปลง)
Rolf Habenjanssen CEO ชี้ว่าบริษัทสามารถรักษาความสม่ำเสมอในการดำเนินงาน โดยมีความตรงต่อเวลาของตารางเดินเรือถึง 90% ตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ CFO Mark Frese เน้นการควบคุมต้นทุน พร้อมเปิดตัวโครงการลดค่าใช้จ่ายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026
ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม: ความผันผวนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ ที่อาจกดดีมานด์, ปริมาณขนส่งที่อาจชะลอในครึ่งหลังปี 2025, ความเป็นไปได้ที่ค่าระวางจะลดลง, แรงกดดันต่อการค้าโลกจากภาวะเศรษฐกิจมหภาค และความท้าทายในการขยายกองเรือและท่าเรือ
ที่มา: xStation5