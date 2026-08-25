  
16:46 · 25 สิงหาคม 2026

เทรดเด่นวันนี้: DE40 (25.08.2026)

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ปัจจัยสำคัญ: DE40 เบรกแนวต้านที่ระดับ 26,225 ขึ้นมาได้ ดัชนีเยอรมนียังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว คำแนะนำ: เทรด: Long DE40 ที่ราคาตลาด เป้าหมาย: 26,580 Stop Loss: 26,130  ...

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