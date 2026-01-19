อ่านเพิ่มเติม
16:06 · 19 มกราคม 2026

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40

-
-
Open account Download free app
D1 ดัชนีเยอรมัน DE40 เริ่มต้นการซื้อขายหลังวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยการเปิดช่องว่างด้านล่าง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกาศเรื่องภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ หากความกังวลยังคงอยู่ในช่วงต้นตลาด...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก