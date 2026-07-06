  
16:42 · 6 กรกฎาคม 2026

ตลาดเด่นวันนี้: DE40 กำลังสิ้นสุดช่วงขาลงครึ่งปีแรก และกำลังก้าวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นหรือไม่❓

ครึ่งแรกของปี 2026 ปิดตัวลงด้วยโทนเชิงบวกสำหรับดัชนี DAX โดยปรับตัวขึ้น 2.06% ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถิติผลตอบแทนรายครึ่งปีในช่วง 53 ปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าเพียง 38% ของทุกช่วงเวลา (percentile ที่ 37...

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