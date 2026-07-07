  
08:46 · 7 กรกฎาคม 2026

หุ้น Dell ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง รับแรงหนุนจากทรัมป์

หุ้น Dell พุ่งอีกครั้ง หลังทรัมป์หนุนแบรนด์ต่อหน้าสาธารณะ หุ้นของ Dell Technologies ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาเชิญชวนชาวอเมริกันให้เลือกซื้อคอ...

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