  
08:52 · 3 สิงหาคม 2026

เกาหลีใต้กำลังทรุด? 💥 หุ้นร่วงหนัก นี่คือโอกาสลงทุนหรือไม่?

ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงราว 40% จากจุดสูงสุด แม้การปรับฐานครั้งนี้จะรุนแรง แต่เมื่อเทียบกับในอดีต ยังไม่ใช่การลดลงที่มากที่สุดหรือยาวนานที่สุด แล้วตลาดมีโอกาสพลิกกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหรือไม่?   การ...

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