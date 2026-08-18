  
08:46 · 18 สิงหาคม 2026

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Ethereum

ราคา Ethereum เช่นเดียวกับ Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways มาเป็นระยะ โดยตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ราคาซื้อขายอยู่ในกรอบแคบระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 Period และแน...

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