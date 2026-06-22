  
15:41 · 22 มิถุนายน 2026

ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD จะไปทางไหนต่อ? ❓

EUR/USD: ดอลลาร์กลับมาเป็นตัวแปรสำคัญ - ภูมิรัฐศาสตร์, Fed และ ECB กำลังกำหนดทิศทางของคู่เงิน EUR/USD เผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยกำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1.1440–1.1420 ซึ่งเป็นโซ...

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