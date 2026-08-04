  
08:34 · 4 สิงหาคม 2026

มุมมองค่าเงิน: ดอลลาร์จะเดินหน้าอย่างไร หลังการประชุม Fed

ตลาดยังคงตั้งข้อสงสัยต่อคำประกาศของทรัมป์ ขณะที่นักลงทุนจับตาท่าทีของ Fed คนใหม่ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดการเงินมักตั้งข้อสงสัยต่อคำมั่นสัญญาและประกาศต่าง ๆ ของ โดนัลด์ ทรัมป์ อยู่บ่อยครั้ง ปรากฏการณ์นี้แพร่ห...

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