14:58 · 22 มกราคม 2026

Gold ต่อไปจะพุ่งหรือปรับฐาน❓

ราคาทะลุจุดสูงสุดเดิมและพุ่งผ่านระดับ 161.8% ของการปรับฐานครั้งล่าสุด แรงขึ้นของราคาพุ่งไปถึงบริเวณ 4,880–4,890 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มมีแรงขายกลับชัดเจน แรงขาขึ้นล่าสุดมีขนาดใหญ่กว่าการปรับฐานก่อนหน้าอย่างมาก...

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

