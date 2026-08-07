  
10:23 · 7 สิงหาคม 2026

Google และ Amazon แบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้น ⏰ สงคราม AI กำลังกดดันกระแสเงินสดอิสระอย่างรุนแรง ⬇️

ระบบนิเวศ AI ทั่วโลกเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลาดปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลที่สุดเท่าที่เคยมีมา เมื่อวันพฤหัสบดี Bloomberg รายงานว่า Alphab...

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