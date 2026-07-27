  
15:29 · 27 กรกฎาคม 2026

ฮอร์มุซยังเป็นจุดเสี่ยง: สัญญาณผ่อนคลายระยะสั้น ท่ามกลางความเปราะบางของอุปทานพลังงานโลก

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนำมาซึ่งการผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติยุโรปปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลายเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการหยุดชะงักของแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนิ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก