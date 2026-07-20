  
08:21 · 20 กรกฎาคม 2026

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือ?

โครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่จำเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขและปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนหรือแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักเกิดขึ้นเป็นรอบ ๆ...

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