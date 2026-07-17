  
08:34 · 17 กรกฎาคม 2026

อิหร่านจะปิดกั้นทะเลแดงด้วยหรือไม่?

ความเสี่ยงที่การขนส่งทางเรือในทะเลแดงจะกลับมาเป็นอัมพาตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้น โดยแหล่งข่าวของ Reuters ระบุว่า เตหะรานอาจขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนเตรียมพ...

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