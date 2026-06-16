  
18:05 · 16 มิถุนายน 2026

การ IPO ส่งผลลบต่อตลาดหรือไม่?

ในบริบทของการ IPO ล่าสุดของ SpaceX รวมถึงแผน IPO ที่ได้ประกาศออกมาแล้วของ Anthropic และ OpenAI นักลงทุนจำนวนมากเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของตลาด การเกิดขึ้นของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ ซึ่...

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