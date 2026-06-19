  
08:34 · 19 มิถุนายน 2026

🚨 ความคืบหน้าครั้งสำคัญในตะวันออกกลาง หรือการยอมถอยด้านภาพลักษณ์ของวอชิงตัน?

ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจที่ลงนามระหว่าง Donald Trump และ Masoud Pezeshkian ถือเป็นการยุติสงครามอย่างเป็นทางการในเวลานี้ พร้อมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และนำไปสู่การลดระดับความตึงเครียดอย่างมีนัยสำคัญ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก