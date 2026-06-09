  
08:18 · 9 มิถุนายน 2026

กลยุทธ์กลับมา “เข้าซื้อ” อีกครั้ง: ตลาดกลับสู่ภาวะปกติ หรือเป็นสัญญาณสิ้นหวัง?

Strategy กลับมาเพิ่มการถือครอง Bitcoin อีกครั้ง โดยตามเอกสารล่าสุดที่ยื่นต่อ SEC ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1–7 มิถุนายน 2026 บริษัทได้ขายหุ้น Class A จำนวน 1.41 ล้านหุ้น ระดมทุนสุทธิได้ 181 ล้านดอลลาร์ส...

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