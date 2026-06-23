  
18:19 · 23 มิถุนายน 2026

Market Wrap: ตลาดเข้าสู่โหมดตื่นตระหนก 🚨 กระทิงเริ่มหมดแรงแล้วหรือยัง❓

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันนี้ด้วยแรงขายอย่างหนัก โดยบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเข้าสู่โหมด risk-off อย่างชัดเจน ดัชนี STOXX 600 ทั่วทั้งยุโรปปรับตัวลงประมาณ 1.2% ขณะที่ DE40 (DAX) ลดลงราว 1% มาอยู่แถ...

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