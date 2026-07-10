  
21:00 · 10 กรกฎาคม 2026

📉 Market Wrap: นักลงทุนเทขายหุ้นเทคโนโลยีส่งท้ายสัปดาห์ 💰

ดัชนีหุ้นหลักของยุโรปเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงปลายสัปดาห์ โดยดัชนี STOXX 600 ปรับตัวลดลงราว 0.1–0.2% และมีแนวโน้มยุติสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 สัปดาห์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
ข่าวดัชนี ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก