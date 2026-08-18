  
20:12 · 18 สิงหาคม 2026

Market Wrap: หุ้นเทคยุโรปปรับตัวลง ⬇️

ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปหลัก ๆ รวมถึง STOXX 600 ปรับตัวลงราว 0.5% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Wall Street บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเปิดลบ สาเหตุหลักมาจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ล้มเหลว ส่งผ...

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