  
17:24 · 22 กรกฎาคม 2026

Market Wrap: หุ้น Airbus พุ่ง หลังเผยคาดการณ์ผลประกอบการเชิงบวก ✈️

ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นในเช้าวันพุธ โดย Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้นราว 0.4%–1% ขณะที่ UK100 และ SPA35 นำการปรับตัวขึ้นด้วยการบวก 1.09% และ 0.96% ตามลำดับ ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยัง...

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