  
16:56 · 4 สิงหาคม 2026

Market Wrap: STOXX 600 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยี 🤖

การซื้อขายในตลาดยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศเชิงบวก หลังดัชนีหลักหลายตัวทำระดับสูงสุดใหม่ พร้อมกับความเชื่อมั่นต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เริ่มกลับมา หลังตลาดเผชิญความผันผวนจากกระแสการซื้อขายหุ้น AI ในช่วงที่ผ่านมา...

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