  
09:09 · 10 กรกฎาคม 2026

🎯 Michael Burry วางเดิมพันครั้งใหม่ในตลาด

Michael Burry นักลงทุนชื่อดังที่สร้างชื่อจากการเดิมพันสวนตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ก่อนวิกฤตการเงินปี 2008 ได้เปิดเผยการลงทุนชุดใหม่ของเขา ครั้งนี้ Burry เลือกเดิมพันกับหุ้นของผู้ให้บริการรับพนันกีฬา ได้แก่ Flut...

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