  
08:10 · 6 กรกฎาคม 2026

Michael Burry เปิดสถานะชอร์ต Micron – จุดจบของฟองสบู่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์?

Michael Burry นักลงทุนผู้โด่งดังจากการเดิมพันสวนตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ก่อนวิกฤตการเงินปี 2008 มีรายงานว่าได้เปิดสถานะชอร์ตหุ้นของ Micron Technology Burry มองว่าการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในช่วงล่าสุดได้...

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