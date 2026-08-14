  
08:17 · 14 สิงหาคม 2026

Moller-Maersk พุ่ง 7% ท่ามกลางความตึงเครียดรอบช่องแคบฮอร์มุซ 🚢

หุ้นของบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก A.P. Moller-Maersk A/S (MAERSKB.DK) ปรับตัวขึ้นสูงสุด 8.7% ในวันพฤหัสบดี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยแรงหนุนมาจากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 และ...

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