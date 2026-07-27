  
08:26 · 27 กรกฎาคม 2026

Nasdaq (US100) ร่วงล่าสุด นักลงทุนควรรู้อะไรบ้าง? ⬇️

ดัชนี US100 (Nasdaq 100) กำลังอยู่ในช่วง การปรับฐาน (Correction) หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยล่าสุดกำลังทดสอบ โซนแนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วั...

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