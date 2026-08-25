  
15:56 · 25 สิงหาคม 2026

สรุปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์: Natgas, Cocoa, Gold, Oil

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ภาพรวมตลาด ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์วันนี้ ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยราคาเฉลี่ยลดลง 0.26% และมีสินค้าเพียง 7 จากทั้งหมด 26 รายการที่ปรับตัวขึ้น กลุ่มที่ปรับตัวโดดเด่นยังคงเป็นสินค้าเกษตรและก๊าซธรรม...

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