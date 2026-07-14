  
17:18 · 14 กรกฎาคม 2026

โลกเสี่ยงเจอเงินเฟ้ออาหารระลอกใหม่?

ความซ้อนทับกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของปัจจัยด้านสภาพอากาศและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคาสินค้าเกษตรในช่วงปลายปี 2026 ถึงต้นปี 2027 รัสเซีย รัสเซียยัง...

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