  
10:31 · 7 สิงหาคม 2026

Rheinmetall ทำผลงานเหนือคาด 🚩 แต่ทำไมนักลงทุนยังไม่พอใจ?

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากเยอรมนี Rheinmetall (RHM.DE) สำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ยืนยันถึงการเติบโตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอุตสาหกรรมกลาโหมยุโรป และความแข็ง...

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