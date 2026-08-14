  
21:24 · 14 สิงหาคม 2026

SanDisk พุ่ง 40% ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ 💥

หุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจากสหรัฐฯ อย่าง SanDisk (SNDK.US) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 40% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นใน Wall Street หลังบริษัทเปิดเผยเป้าหมาย...

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