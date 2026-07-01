  
08:06 · 1 กรกฎาคม 2026

🟡 สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมัน ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ และโกโก้

🛢️ น้ำมัน (Oil) 📉 ร่วงแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงประมาณ 30% ในไตรมาส 2 ปี 2026 (ไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนสัญญา Futures) ส่งผลให้การปรับขึ้นจากสงคร...

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