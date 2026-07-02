  
16:12 · 2 กรกฎาคม 2026

SK Hynix ถูกเทขายอย่างหนัก ฟองสบู่ AI แตกแล้วหรือยัง? โอกาสช้อนซื้อ หรือการกลับสู่ความจริง?

การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปรียบเสมือนการนั่งรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในโลกแบบไร้การควบคุมและไม่มีเบรก นักลงทุนต่างเฝ้าดูมูลค่าของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความ...

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