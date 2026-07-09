  
09:26 · 9 กรกฎาคม 2026

💿 จุดจบของยุคแผ่นเกม: การหายไปของเกมแบบกายภาพอาจช่วยเพิ่มอัตรากำไรของ Sony 🎢

เมื่อ Sony ประกาศว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2028 เป็นต้นไป PlayStation 5 จะไม่รองรับเกมใหม่ที่มาในรูปแบบแผ่น (Physical Media) อีกต่อไป อินเทอร์เน็ตก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก Hideo Kojima ผู้สร้...

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