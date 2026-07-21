  
08:21 · 21 กรกฎาคม 2026

SpaceX: จากพุ่งแรงสู่ร่วงหนัก 🚨 อนาคตของบริษัทเรือธง Elon Musk จะเป็นอย่างไร? ❓

หลังจากเปิดตัวบน Nasdaq อย่างยิ่งใหญ่ หุ้นของ SpaceX กลับเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว จากหุ้นดาวรุ่งที่พุ่งแรง กลายเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการแตกฟองสบู่และการหมุนเงินออกจากหุ้นเติบโต (Growth Stocks) แล้วอะไร...

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