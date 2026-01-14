อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 14 มกราคม 2026

สรุปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน, เงิน, ก๊าซธรรมชาติ, โกโก้

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
Oil WTI   ความเสี่ยงจากมาตรการภาษี: โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า ประเทศที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านอาจเผชิญกับมาตรการภาษีเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ความไม่สงบในอิหร่าน: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหลายสิบราย...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก