  
09:35 · 29 กรกฎาคม 2026

⚫ สรุปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ โกโก้

สถานการณ์ตลาด บรรยากาศเชิงลบยังคงครอบคลุมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในวันนี้ โดยสะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยรายวันที่ติดลบอยู่ที่ -0.41% และมีเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ 6 รายการเท่านั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กลุ่ม พลังงาน เ...

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