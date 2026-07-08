  
08:44 · 8 กรกฎาคม 2026

☕ สรุปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ กาแฟ และโกโก้

ทองคำ (Gold) ในไตรมาส 2 ปี 2026 ตลาดทองคำเผชิญการปรับฐานรายไตรมาสที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยราคาปรับลดลงเกือบ 15% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013 และช่วงต้นทศวรรษ 1...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก