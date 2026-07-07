  
08:49 · 7 กรกฎาคม 2026

Strategy ขาดทุนจาก Bitcoin เพิ่มขึ้น

Strategy เผชิญแรงกดดัน หลังขาดทุนจากสินทรัพย์ดิจิทัลและขาย Bitcoin บางส่วน หุ้นของ Strategy ถูกกดดันหลังบริษัทเปิดเผยผลขาดทุนจำนวนมากจากสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งรายงานการขาย Bitcoin (BTC) บางส่วนอ...

เข้าสู่ระบบ หรือเปิดบัญชีฟรี เพื่ออ่านต่อ

บทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญการเงินชั้นนำ

เปิดบัญชี  xStation 5
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ข่าวคริปโต ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก