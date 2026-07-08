  
08:53 · 8 กรกฎาคม 2026

Tech ถูกเทขายอีกระลอก 💥 ASML ร่วงหนักกว่า 5% เงินทุนเริ่มไหลออกจากหุ้น AI

สรุปตลาด: หุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขายทั่วโลก กดดันบรรยากาศการลงทุน การซื้อขายในตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นด้วยภาพรวมที่ผสมผสาน โดย FTSE 100 ปรับตัวขึ้น 0.43%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.33% และ FTSE...

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