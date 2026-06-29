  
08:33 · 29 มิถุนายน 2026

ดอลลาร์รีบาวด์ระยะสั้น แต่ UBS มอง USD เตรียมกลับสู่ขาขึ้นใหม่ EUR/USD จะไปทางไหน?

USD รีบาวด์ระยะสั้น แต่ UBS มองดอลลาร์เตรียมกลับสู่ขาขึ้นใหม่ — EUR/USD จะไปทางไหน? ตลอดการซื้อขายในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา EUR/USD รีบาวด์ขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และกำลังพยายามยืนเหนือระดับ 1.14...

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