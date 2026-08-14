  
20:20 · 14 สิงหาคม 2026

US OPEN: วอลล์สตรีทชะลอตัว ก่อนปิดฉากสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ เปิดตลาดวันศุกร์ด้วยทิศทางที่ผสมผสาน หลังจาก S&P 500 ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ในวันพฤหัสบดี โดยช่วงต้นตลาด S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03% ขณะที่ Nasdaq 100 บวก 0.1...

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