  
08:31 · 18 สิงหาคม 2026

US OPEN: หุ้น Memory กลับมาสั่นสะเทือนตลาดอีกครั้ง 🎢 Intel กำลังตกเป็นเป้าของ Insiders หรือไม่?❓

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายวันนี้ด้วยบรรยากาศที่ผสมผสาน โดย S&P 500 เคลื่อนไหวใกล้ระดับอ้างอิงและลดลง 0.08% ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.11% และ Dow Jones ลดลงราว 0.2% ปัจจัยหลักที่...

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